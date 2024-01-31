Стало известно, что россияне начали отказываться от кредитных карт

«С 1 января 2024 года банки выдают кредитные продукты в условиях более жестких макропруденциальных лимитов, которые Банк России устанавливает для охлаждения рынка потребительского кредитования. Вместе с тем мы видим, что аудитория молодых заемщиков проявляет большую гибкость в выборе кредитных продуктов и активно использует преимущества льготных периодов кредитных карт для расширения своих финансовых возможностей», — подытожил Баджурак.