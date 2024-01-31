Сбербанк выпустил новое приложение для пользователей iOS

Сбербанк предпринимал попытки вернуться в магазин приложений. Например, летом 2022 года банк присоединился к приложению малоизвестной компании «Открытые ИТ-решения», которая выпустила агрегатор банковских операций на iOS под названием «СБОЛ» (совпадает с сокращенным названием «Сбербанка Онлайн»), благодаря которому клиент мог узнать актуальный курс валют и металлов, а также узнать баланс и местоположение банкоматов. Этим сервисом могли пользоваться только клиенты Сбербанка. Также при помощи этого приложения можно было, введя карту банка, получить доступ к основным банковским операциям. Однако через восемь дней приложение из App Store пропало.