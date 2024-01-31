Сбербанк выпустил новое приложение для пользователей iOS

Сбербанк предоставил новое приложение «Сбербанк Онлайн» для пользователей iOS. В магазине приложений оно называется «Учет Онлайн», следует из сообщения банка.
В кредитной организации отмечают, что в первую очередь новое приложение нужно скачать тем клиентам, у кого ранее была установлена старая версия «Сбербанк Онлайн» (то есть версии 12.14.1, 12.15 и 13.02), так как Сбербанк принял решение прекратить поддержку этих версий приложения. Их отключение будет происходить планомерно в течение 2024 года.
«Посмотреть версию, которая установлена на вашем устройстве, можно на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля. А новое мобильное приложение “Учёт Онлайн” позволит клиентам оставаться на связи с банком и без ограничений пользоваться всеми возможностями сервисов Сбера», — отмечается в сообщении кредитной организации. Банк просит своих клиентов оперативно скачать новую версию, пока она еще доступна.
На странице App Store говорится, что приложение «Учет Онлайн» — это финансовый помощник, предназначенный для учета и анализа своих долгов. Разаработчик — Prabhleen Hora.
США ввели блокирующие санкции против Сбербанка в 2022 году. Тогда же приложение Сбербанка было удалено из App Store.
Сбербанк предпринимал попытки вернуться в магазин приложений. Например, летом 2022 года банк присоединился к приложению малоизвестной компании «Открытые ИТ-решения», которая выпустила агрегатор банковских операций на iOS под названием «СБОЛ» (совпадает с сокращенным названием «Сбербанка Онлайн»), благодаря которому клиент мог узнать актуальный курс валют и металлов, а также узнать баланс и местоположение банкоматов. Этим сервисом могли пользоваться только клиенты Сбербанка. Также при помощи этого приложения можно было, введя карту банка, получить доступ к основным банковским операциям. Однако через восемь дней приложение из App Store пропало.
После этого приложения Сбербанка начали устанавливать на устройства Apple в отделениях банка.