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Путин обязал работодателей выплачивать задержанную зарплату с процентами

Если работнику не начислили зарплату, отпускные и другие причитающиеся ему выплаты, работодатель должен будет уплатить их с процентами. Такие изменения в Трудовой кодекс утвердил президент РФ Владимир Путин, подписав соответствующий закон.
Источник: Российская газета

Правительство РФ разработало этот документ во исполнение постановления Конституционного суда. Вердикт был вынесен после того, как россиянин пожаловался на дискриминацию при выплате заработной платы.

Дело в том, что в законодательстве ранее была неопределенность, с какой даты следует начислять проценты за невыплаченную зарплату. Ее считали со дня начисления выплат, и нарушители Трудового кодекса могли выплатить средства с большой задержкой. Суды обычно при этом признавали право работника только на получение самих выплат — без учета предусмотренных законом процентов.

Замглавы Минтруда Елена Мухтиярова ранее пояснила депутатам на пленарном заседании Госдумы:

«Поправками предлагается дополнить статью 236 Трудового кодекса указанием на то, что проценты (денежную компенсацию) за каждый день просрочки надо выплачивать также в том случае, если причитающиеся работнику выплаты не были начислены своевременно. При этом решением суда было признано право работника на их получение».

Она добавила, что размер компенсации исчисляется из фактически не выплаченных денежных сумм со дня, следующего за днем, когда эти выплаты должны были быть сделаны.

Согласно пояснительной записке, при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и т. п. работодатель обязан выплатить средства с процентами в размере не ниже одной сто пятидесятой доли ключевой ставки Центробанка.

Тем самым повышаются финансовые гарантии оплаты труда работников, подчеркнул в комментарии «РГ» зампред комитета ГД по экономполитике Сергей Алтухов. Ведь теперь, отметил он, нельзя будет ограничиваться взысканием в пользу работников лишь спорных выплат без учета процентов. И можно будет гарантированно возложить на руководство предприятий материальную ответственность за неначисленую зарплату.