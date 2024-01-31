Путин обязал работодателей выплачивать задержанную зарплату с процентами

Правительство РФ разработало этот документ во исполнение постановления Конституционного суда. Вердикт был вынесен после того, как россиянин пожаловался на дискриминацию при выплате заработной платы.
Дело в том, что в законодательстве ранее была неопределенность, с какой даты следует начислять проценты за невыплаченную зарплату. Ее считали со дня начисления выплат, и нарушители Трудового кодекса могли выплатить средства с большой задержкой. Суды обычно при этом признавали право работника только на получение самих выплат — без учета предусмотренных законом процентов.
Она добавила, что размер компенсации исчисляется из фактически не выплаченных денежных сумм со дня, следующего за днем, когда эти выплаты должны были быть сделаны.
Согласно пояснительной записке, при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении
Тем самым повышаются финансовые гарантии оплаты труда работников, подчеркнул в комментарии «РГ» зампред комитета ГД по экономполитике Сергей Алтухов. Ведь теперь, отметил он, нельзя будет ограничиваться взысканием в пользу работников лишь спорных выплат без учета процентов. И можно будет гарантированно возложить на руководство предприятий материальную ответственность за неначисленую зарплату.