Путин обязал работодателей выплачивать задержанную зарплату с процентами

Дело в том, что в законодательстве ранее была неопределенность, с какой даты следует начислять проценты за невыплаченную зарплату. Ее считали со дня начисления выплат, и нарушители Трудового кодекса могли выплатить средства с большой задержкой. Суды обычно при этом признавали право работника только на получение самих выплат — без учета предусмотренных законом процентов.