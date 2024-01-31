Переводы из России в соседние страны упали после рекордного роста

Снижение объемов переводов по сравнению с 2022 годом началось в апреле и продолжалось все последующие месяцы. В Грузию через системы денежных переводов из России в 2023 году было отправлено $1,5 млрд, в то время как в 2022 году — более $2 млрд. Годовое сокращение составило 26%. Падение объемов денежных переводов по этому направлению началось в мае. В Киргизию из России за 11 месяцев 2023 года через системы денежных переводов перевели почти $2,3 млрд, что меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 17%.