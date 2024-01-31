Объем фонда по страхованию вкладов может увеличиться до 500 млрд рублей

По итогам 2024 года объем фонда страхования вкладов может составить 500 млрд рублей, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова.
По итогам 2023 года объем фонда превысил 300 млрд рублей, уточнила пресс-служба АСВ. Мельников также рассказал, что АСВ погасило кредит ЦБ и сейчас идет активное накопление средств в фонде. В общей сложности агентство выплатило Банку России 880,4 млрд рублей, из них 842 млрд рублей в счет погашения основной суммы долга и 38,4 млрд рублей — проценты по кредиту.
Рост объема фонда в 2024 году будет обеспечен страховыми взносами и возвратом средств от ликвидации банков, добавил Мельников.