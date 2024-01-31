Объем фонда по страхованию вкладов может увеличиться до 500 млрд рублей

По итогам 2023 года объем фонда превысил 300 млрд рублей, уточнила пресс-служба АСВ. Мельников также рассказал, что АСВ погасило кредит ЦБ и сейчас идет активное накопление средств в фонде. В общей сложности агентство выплатило Банку России 880,4 млрд рублей, из них 842 млрд рублей в счет погашения основной суммы долга и 38,4 млрд рублей — проценты по кредиту.