Новак ожидает снижения дисконта на российскую нефть

«У нас уже было два всплеска роста дисконта — в 2022 году и в начале прошлого года. Сейчас он связан с тем пакетом санкционным, который вышел в конце прошлого года. Это естественная реакция рынка и его участников, чтобы страховать свои риски», — сказал он.