На Мосбирже начались торги первым в России биржевым фондом на флоатеры

До 2022 года УК «Первая» называлась «Сбер Управление активами». Весной того года Сбербанк передал контроль в «СБ Благосостояние», структуре АФК «Система». В декабре 2022 года АФК «Система» вышла из капитала «СБ Благосостояние». По данным СПАРК, сейчас компания принадлежит ООО «Остров» (доля 49%), «Деметра Траст» и «Ультрамарин» (доли по 25,5%). В ООО «Остров» Сбербанк владеет через другие компании 51% долей.