На Мосбирже начались торги первым в России биржевым фондом на флоатеры

Связанная со Сбербанком УК «Первая» (бывшая «Сбер Управление Активами») начала на Мосбирже торги биржевым паевым инвестиционным фондом на облигации с переменным купоном (флоатеры), следует из сообщения торговой площадки. Это первый подобный БПИФ на российском рынке.
Стоимость пая на момент формирования БПИФ — 10 рублей, минимальный объем покупки — один пай. Размер купона привязан к индексу RUONIA — средневзвешенной процентной ставке, по которой кредитные организации из списка участников берут друг у друга необеспеченные кредиты в рублях на условиях овернайт. Ее размер близок к ключевой ставке, которая сейчас составляет 16%.
Доля государственных и корпоративных облигаций с переменным купоном в портфеле фонда составляет не менее 80%. Остальную часть могут составить инструменты денежного рынка — сделки обратного репо, то есть с обязательством обратного выкупа. Фонду присвоен тикер SBFR.
Фонды облигаций могут стать хорошим инвестиционным решением, если нет возможности тратить время на подробное изучение ценных бумаг, подбор облигаций и дальнейшее реинвестирование купонов, отметил управляющий директор департамента фондового рынка Мосбиржи Борис Блохин. По его мнению, появление фонда на флоатеры своевременно, поскольку соответствует периоду высокой ключевой ставки.
До 2022 года УК «Первая» называлась «Сбер Управление активами». Весной того года Сбербанк передал контроль в «СБ Благосостояние», структуре АФК «Система». В декабре 2022 года АФК «Система» вышла из капитала «СБ Благосостояние». По данным СПАРК, сейчас компания принадлежит ООО «Остров» (доля 49%), «Деметра Траст» и «Ультрамарин» (доли по 25,5%). В ООО «Остров» Сбербанк владеет через другие компании 51% долей.