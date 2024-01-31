Кредитор Hewlett-Packard Enterprise вновь пытается признать его банкротом

«ООО “Про фактор” как кредитор должника сообщает о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании ООО “Хьюлетт паккард энтерпрайз” банкротом в связи с наличием непогашенной задолженности в размере более 300 000 рублей», — говорится в сообщении, которое кредитор опубликовал на «Федресурсе».