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Кредитор Hewlett-Packard Enterprise вновь пытается признать его банкротом

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Компания «Про фактор», занимающаяся предоставлением финансовых услуг, пытается через суд признать банкротом российское юрлицо компании Hewlett-Packard Enterprise, следует из уведомления на портале «Федресурс». Это не первое такое намерение — кредитор уже пытался обанкротить производителя серверов и СХД в декабре 2022 года.
Источник: AFP 2023

«ООО “Про фактор” как кредитор должника сообщает о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании ООО “Хьюлетт паккард энтерпрайз” банкротом в связи с наличием непогашенной задолженности в размере более 300 000 рублей», — говорится в сообщении, которое кредитор опубликовал на «Федресурсе».