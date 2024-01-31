«ООО “Про фактор” как кредитор должника сообщает о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании ООО “Хьюлетт паккард энтерпрайз” банкротом в связи с наличием непогашенной задолженности в размере более 300 000 рублей», — говорится в сообщении, которое кредитор опубликовал на «Федресурсе».
Кредитор Hewlett-Packard Enterprise вновь пытается признать его банкротом
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Компания «Про фактор», занимающаяся предоставлением финансовых услуг, пытается через суд признать банкротом российское юрлицо компании Hewlett-Packard Enterprise, следует из уведомления на портале «Федресурс». Это не первое такое намерение — кредитор уже пытался обанкротить производителя серверов и СХД в декабре 2022 года.