Китаю хватит? зачем Поднебесная строит гигантские энерджайзеры

В 2023 году Китай в четыре раза увеличил свои мощности по хранению энергии за счет новых технологий до 31,4 гигаватт с 8,7 гигаватт в 2022 году, по данным Национального управления энергетики страны. По итогам 2023 года в Китае была введена половина от всех новых ветряных и солнечных установок в мире. В основе систем хранения энергии литий-ионные аккумуляторы, ветровая и солнечная генерация.