Китаю хватит? зачем Поднебесная строит гигантские энерджайзеры

Китай планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Доля природного газа в топливно-энергетическом балансе азиатского гиганта составляет около 10%, около половины импортируется. Лучше обстоят дела с углем: для производства электроэнергии в Поднебесной потребляется 51% добытого угля.
Поэтому Китай был и остается крупнейшим эмитентом парниковых газов, что и вынудило его развивать зеленые технологии последние 10 лет. Сейчас Пекин борется за лидерство в производстве зеленых технологических решений и по привлечению инвестиций в эту отрасль.
В 2023 году Китай в четыре раза увеличил свои мощности по хранению энергии за счет новых технологий до 31,4 гигаватт с 8,7 гигаватт в 2022 году, по данным Национального управления энергетики страны. По итогам 2023 года в Китае была введена половина от всех новых ветряных и солнечных установок в мире. В основе систем хранения энергии литий-ионные аккумуляторы, ветровая и солнечная генерация.
«Накопители энергии чрезвычайно важны для энергоперехода в Китае, поскольку стране нужна развитая, эффективная и доступная система хранения энергии, чтобы ответить на вызовы в сфере производства электроэнергии», — отметила аналитик проектного центра «Сколтеха» по энергопереходу Екатерина Грушевенко.
Такая система может обеспечить богатый спектр преимуществ для электрических сетей, конечных потребителей и общества в целом. «Что касается Китая, то накопители энергии предлагают устойчивые решения для более эффективного использования энергии», — пояснила эксперт.
Нередки случаи, когда стремительные темпы роста возобновляемых источников энергии (ВИЭ) приводят к тому, что все больше энергии расходуется впустую, а не приводят к росту производства. «Так, в некоторых провинциях северо-западного региона с богатыми ресурсами ветра и солнца наблюдается переизбыток электроэнергии», — подчеркнула Грушевенко.
По ее мнению, в целом страна пытается за счет увеличения хранения избыточной энергии при возникновении повышенного спроса сбалансировать колебания в производстве ВИЭ, что позволит интегрировать больше возобновляемых источников в энергетические системы Китая.
Нефть и газ
Когда говорят о том, что власти Китая увеличили мощности по хранению энергии, то речь идёт не о запасах нефти и газа, а об элементе инфраструктуры для возобновляемой энергетики, напомнил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Он добавил, что одной из основных проблем возобновляемой энергетики является сложность в ее хранении. Системный оператор обычно регулирует выработку и распределение энергии, балансирует энергосистему: ТЭЦ получают предупреждение и меньше вырабатывают энергии. А ветру или солнцу не прикажешь. Кроме этого, иногда очень мало солнечных и ветреных дней — поэтому для ВИЭ необходима система хранения.
«Это жуткая неэффективная история, но ничего лучше не придумали», — отметил эксперт.
Пекин пытается вырулить, сделав ставку на большие промышленные накопители, гигантские аккумуляторы и активно вводит их в работу. Именно это и сделало страну мировым лидером зеленой энергетики.
Китай бьется за лидерство в производстве электричества, ветряной и солнечной энергетики, объёму инвестиций в строительство возобновляемой энергетики и по самому объёму производства электроэнергии от ВИЭ.
Сейчас наблюдается спрос на сами накопители и этот спрос никак не влияет на другие энергоносители — уголь, газ или нефть.
Это такая скорее история для обеспечения более-менее нормальной работы возбновляемой энергетики и никак не изменит рынок углеводородов и поставок топлива из России. Растущая экономика все больше нуждается в энергии и, чтобы не впадать в тотальную зависимость от импорта нефти, газа, угля Китай и стал развивать возобновляемую энергетику.
Это не столько климатическая история о борьбе с глобальным потеплением. «Это просто попытка меньше зависеть от импорта», — подчеркнул эксперт.
При этом появляется другая зависимость. Для таких аккумуляторов-накопителей необходим литий, графит и кобальт. Но в целом Китай пытается диверсифицировать свой энергетический баланс — развивает возобновляемую энергетику, строит гидроэлектростанции, угольные электростанции, пояснил Игорь Юшков.
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