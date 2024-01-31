Инициатива за покупателями

Устойчивый спрос на недвижимость регулятор связывает с желанием людей вложить деньги в недвижимость на фоне ослабления рубля и высоких инфляционных ожиданий. В этом контексте мы по-прежнему позитивно оцениваем сектор финансов, выделяя Сбербанк (SBER 275,67 ₽, +0,59%), и не ждем сильного снижения прибыли финансовых организаций по итогам 2024 года. Тем временем Банк России прогнозирует снижение прибыли банков с 3,3 трлн руб. в 2023 году до 2,3−2,8 трлн руб. в 2024 году.