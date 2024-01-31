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Инициатива за покупателями

Обзор российского рынка на 31 января от Даниила Болотских, ведущего аналитика «Цифра брокер»
Даниил Болотских
Аналитик по фондовому рынку
Трейдер
Источник: Freepik

Рынок накануне. Январь завершается на позитивной ноте: в предпоследний день месяца индекс МосБиржи вплотную подобрался к сопротивлению в области 3200 п. Оптимистичные настроения подогреваются заявлениями Банка России о том, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки в этом году, скорее, во втором полугодии и только после устойчивого тренда на замедление инфляции.

ИТ — сектор вновь показал опережающую динамику, новости о переезде Яндекса (YNDX 3078 ₽, +2,77%) в российский контур провоцируют рост котировок акций компании, хотя позитивная динамика может приостановиться в ближайшие дни: на графике акции выглядят перекупленными.

МВФ повысил прогноз роста российской экономики до 2,6% и до 1,1% соответственно в 2024 и 2025 годах.

Банк России отчитался о снижении годовых темпов корпоративного кредитования до 1,8% в декабре с 2% в ноябре 2023 года. Темпы роста ипотечного кредитования в декабре сохранились на высоком уровне, составив 2,9%, несмотря на ужесточение условий по льготным программам.

Устойчивый спрос на недвижимость регулятор связывает с желанием людей вложить деньги в недвижимость на фоне ослабления рубля и высоких инфляционных ожиданий. В этом контексте мы по-прежнему позитивно оцениваем сектор финансов, выделяя Сбербанк (SBER 275,67 ₽, +0,59%), и не ждем сильного снижения прибыли финансовых организаций по итогам 2024 года. Тем временем Банк России прогнозирует снижение прибыли банков с 3,3 трлн руб. в 2023 году до 2,3−2,8 трлн руб. в 2024 году.

Новости, ожидания и торговые идеи.

Тарифы на международные перевозки повышаются из-за нестабильности в Красном море: за неделю Baltic Air Freight Index вырос на 6,4% за неделю. На этом фоне может сохраниться интерес инвесторов к акциям Аэрофлота (AFLT 39,38 ₽ +2,82%).

В среду утором настроения на глобальных рынках смешанные. Нефть немного корректируется после роста во вторник до $84 за баррель. Золото в качестве защитного актива не реагирует на усиление неопределенности. На российском фондовом рынке ожидаем нейтральную динамику индексов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».