Guardian: рост добычи полезных ископаемых в мире приведет к пагубным последствиям

Добыча полезных ископаемых в мире с 1970 года возросла почти в четыре раза, что вызвано ростом населения Земли и индустриализацией мировой экономики, отмечают авторы доклада. Это привело к потеплению климата в мире, загрязнению окружающей среды. Дальнейший рост этого показателя в прогнозируемые сроки почти наверняка спровоцирует серьезные последствия для окружающей среды, более частые и сильные штормы, засухи и другие природные катастрофы, отметил Янез Поточник, сопредседатель группы аналитиков, которые готовили доклад. «Более высокие показатели добычи приведут к более серьезным последствиям, — сказал он. — По сути на Земле уже не осталось безопасных мест. Чрезвычайные природные явления просто станут еще более частыми».