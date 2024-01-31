ФАС проверит обоснованность введения банками комиссий для застройщиков

Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Промсвязьбанк (ПСБ), «ФК Открытие» и «Совкомбанк» изменили условия выдачи ипотечного займа с господдержкой. Банки установили комиссию для застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит. Из-за этого девелоперы стали отказываться от работы с некоторыми банками или увеличивать стоимость жилья.