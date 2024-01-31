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ФАС проверит обоснованность введения банками комиссий для застройщиков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценит обоснованность введения банками комиссий для застройщиков. Ведомство уже направило запросы кредитным организациям, говорится в пресс-релизе ФАС. Служба уточнила, что в случае выявления нарушения антимонопольного законодательства «примет меры реагирования».
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Источник: Агентство «Москва»

Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Промсвязьбанк (ПСБ), «ФК Открытие» и «Совкомбанк» изменили условия выдачи ипотечного займа с господдержкой. Банки установили комиссию для застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит. Из-за этого девелоперы стали отказываться от работы с некоторыми банками или увеличивать стоимость жилья.

Центробанк назвал рискованным взимание комиссии с застройщиков за выдачу льготной ипотеки, поскольку это снижает прозрачность рынка и ослабляет конкуренцию. Как узнал «Ъ», ПСБ первым из крупных игроков перестанет взимать комиссию с девелоперов.

Лаура Кеффер