Еще 17 российских банков готовятся подключиться к пилоту по цифровому рублю

«Еще 17 банков готовятся подключиться к пилоту по цифровому рублю. Они уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Банка России и теперь настраивают свои системы, чтобы войти в пилот, когда он будет расширен. Список таких кредитных организаций появился на сайте регулятора и будет обновляться», — говорится в сообщении.