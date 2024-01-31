Дорогой десяток. Россияне рассказали, сколько стоят куриные яйца в разных регионах



В конце 2023 года куриные яйца стали самым подорожавшим продуктом в России. В некоторых регионах этот товар подорожал до 200 рублей за десяток. В январе 2024 года и Росстат, и торговые сети стали рапортовать о снижении цен на этот продукт. Финансы Mail.ru попросили читателей ответить на два вопроса: в каком федеральном округе они проживают и по какой цене они покупали десяток яиц в последний раз.