Дорогой десяток. Россияне рассказали, сколько стоят куриные яйца в разных регионах

В конце 2023 года куриные яйца стали самым подорожавшим продуктом в России. В некоторых регионах этот товар подорожал до 200 рублей за десяток. В январе 2024 года и Росстат, и торговые сети стали рапортовать о снижении цен на этот продукт. Финансы Mail.ru попросили читателей ответить на два вопроса: в каком федеральном округе они проживают и по какой цене они покупали десяток яиц в последний раз.
Региональные до-траты
Среди жителей ДФО 46% респондентов ответили, что покупали десяток яиц по цене от 150 до 200 рублей за десяток яиц. Еще 30% ответили, что платили от 130 до 150 рублей за десяток. У 12,37% покупали этот продукт за 110−130 рублей, 6% — дороже 200 рублей за десяток, 3% — от 90 до 110 рублей. Меньше 80 рублей за десяток платили только 0,8% участников опроса.
Большинство респондентов из Приволжского федерального округа отметили, что покупали в последний раз яйца по цене от 130 до 150 рублей за десяток (37%), еще 30% платили от 110 до 130 рублей, 19% — от 150 до 200 рублей. Дешевле 80 рублей за десяток в этом округе смогли найти продукт менее 2% респондентов.
Где дешевле?
Наибольшее количество респондентов, кто смог в последний раз купить десяток яиц по цене ниже 80 рублей, проживают в Южном федеральном округе (3% участников опроса). Еще 3,5% жителей приобрели этот продукт по цене от 80 до 90 рублей. 39% указали на цену в 110−130 рублей за десяток, 35% — 130−150 рублей, 10% — платили от 150 до 200 рублей, еще 8% — 90−110 рублей. Дороже 200 рублей яйца в ЮФО покупали чуть более 1% респондентов.
В большей части федеральных округов чаще участники исследования называли стоимость десятка яиц в диапазоне от 110 до 130 рублей. Это Южный (39%), Уральский (37%), Центральный (45%), Северо-Западный (39%) и Сибирский (47%). На втором месте идет цена от 130 до 150 рублей за десяток куриных яиц. В ЮФО 34%, в УФО 32%, в ЦФО 31%, СЗФО — 30%, в СФО — 31%.
Опрос был проведен Финансами Mail.ru
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