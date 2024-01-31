Доля граждан, которые выбирают траты вместо сбережений в январе выросла до 30,6%

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения России в январе 2024 года снизились до 12,7%, хотя в прошлом месяце было зафиксировано максимальное значение этого показателя на уровне 14,2%. Инфляционные ожидания граждан, у которых есть сбережения, также снизились с 12,2% в декабре до 11,2% в январе, у людей без сбережений снижение составило с 16,3% до 14,1%.