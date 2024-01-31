Доля граждан, которые выбирают траты вместо сбережений в январе выросла до 30,6%

В январе 2024 года на 3,5 процентного пункта увеличилась доля граждан предпочитающих не откладывать свои свободные средства, а, наоборот, тратить на покупку дорогостоящих товаров, следует из обзора Центробанка «Инфляционные ожидания и потребительские настроения». Так, их доля в январе составляла 30,6%.
При этом доля тех граждан, кто выбирает откладывать свободные средства сократилась только на 0,2 процентных пункта (п.п.), до 51,6%. При этом возросло число людей, предпочитающих хранить свои средства в банке — с 39% до 42%. А доля тех, что хранит сбережения в наличной форме уменьшилась с 31% до 28%.
В январе 2024 года индекс потребительских настроений (ИПН) доостиг 108,2 пункта. ЦБ отмечает, что его рост является «типичной положительной сезонностью для первого месяца года». Однако в обзоре говорится, что ИП обновил свой исторический максимум с мая 2014 года.
Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения России в январе 2024 года снизились до 12,7%, хотя в прошлом месяце было зафиксировано максимальное значение этого показателя на уровне 14,2%. Инфляционные ожидания граждан, у которых есть сбережения, также снизились с 12,2% в декабре до 11,2% в январе, у людей без сбережений снижение составило с 16,3% до 14,1%.