ЦБ продал валюту на 16,6 млрд рублей с расчетами 30 января

Ранее ЦБ сообщил, что с 10 августа и до конца 2023 года не будет покупать валюту на внутреннем рынке для зеркалирования операций Минфина. Регулятор отмечал, что решение о возобновлении операций на внутреннем рынке по покупке иностранной валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. В Банке России также сообщали, что продолжат проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния.