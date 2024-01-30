Юрист рассказал, как отличить инвестиционную компанию от финансовой пирамиды

«Нужно понимать, что никаких трех, семи “иксов” при вложении капитала не бывает. Люди, которые вдруг нашли такой бизнес, не будут делиться таким секретом и не будут привлекать ваши деньги. Необходимо логически подумать, пораскинуть мыслями, можно ли заработать “икс 10” в какой-то сфере, ничего не предпринимая», — сказал юрист.