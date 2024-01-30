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Власти запретили ввозить в Россию корм для кошек и собак Hill’s

Россельхозназор приостановил поставки кормов для кошек и собак Hill’s с 6 февраля из-за некачественной продукции. На итальянском заводе компании были обнаружены нарушения. Это была последняя производственная площадка, чьи товары было разрешено ввозить в Россию.
Россельхознадзор
Источник: РИА "Новости"

«Инспекция показала отсутствие лабораторного контроля за компонентным составом кормов, заявленным на маркировке, недостаточную температурную обработку сырья в процессе производства кормов, а также отсутствие сведений и документов о происхождении сырья, используемого при производстве кормов для кошек и собак», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

С августа 2023 года ведомство приостановило поставки кормов компании с завода в Нидерландах из-за несоответствий заявленного состава фактическому. Отмечается, что в корме для кошек Hill’s Science Plan были обнаружены ДНК незаявленных в составе гороха, сои и рапса. «Производитель “премиальных” кормов вводил в заблуждение потребителей, заменяя мясные компоненты на растительные, с целью снижения себестоимости», — сообщили в Россельхознадзоре.

Также в 2021 году из-за неудовлетворительных итогов выездной инспекции были приостановлены поставки кормов и кормовых добавок из Чехии. В это же время был введен временный запрет на ввоз кормов из США, поскольку в продукции неоднократно выявлялись «незарегистрированные генно-модифицированные компоненты».

Александра Горошилова