Власти запретили ввозить в Россию корм для кошек и собак Hill’s

С августа 2023 года ведомство приостановило поставки кормов компании с завода в Нидерландах из-за несоответствий заявленного состава фактическому. Отмечается, что в корме для кошек Hill’s Science Plan были обнаружены ДНК незаявленных в составе гороха, сои и рапса. «Производитель “премиальных” кормов вводил в заблуждение потребителей, заменяя мясные компоненты на растительные, с целью снижения себестоимости», — сообщили в Россельхознадзоре.