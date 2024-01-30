Власти запретили ввозить в Россию корм для кошек и собак Hill’s

«Инспекция показала отсутствие лабораторного контроля за компонентным составом кормов, заявленным на маркировке, недостаточную температурную обработку сырья в процессе производства кормов, а также отсутствие сведений и документов о происхождении сырья, используемого при производстве кормов для кошек и собак», — говорится в сообщении Россельхознадзора.
С августа 2023 года ведомство приостановило поставки кормов компании с завода в Нидерландах из-за несоответствий заявленного состава фактическому. Отмечается, что в корме для кошек Hill’s Science Plan были обнаружены ДНК незаявленных в составе гороха, сои и рапса. «Производитель “премиальных” кормов вводил в заблуждение потребителей, заменяя мясные компоненты на растительные, с целью снижения себестоимости», — сообщили в Россельхознадзоре.
Также в 2021 году из-за неудовлетворительных итогов выездной инспекции были приостановлены поставки кормов и кормовых добавок из Чехии. В это же время был введен временный запрет на ввоз кормов из США, поскольку в продукции неоднократно выявлялись «незарегистрированные генно-модифицированные компоненты».
Александра Горошилова