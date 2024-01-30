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США вдвое увеличили продажу оружия за рубеж в 2023 году

По итогам 2023 года американские оборонные компании поставили за границу оружия на $81 млрд. Это на 56% больше, чем годом ранее, сообщает Politico со ссылкой на данные Госдепа. В 2022 году США продали оружия за рубеж на $52 млрд.
Аммуниция
Источник: AP 2023

По данным издания, лидирующую роль сыграли крупные сделки, связанные с поставками оружия Украине. Крупнейшими были продажи ударных и транспортных вертолетов почти на $30 млрд, а также поставки ракетных установок большой дальности Польше и Германии.

Как утверждает газета, наращивание продаж оружия обусловлено стремлением НАТО «запастись самым современным оружием» в условиях противостояния с Россией. Politico пишет, что администрация президента США Джо Байдена «пытается воспользоваться моментом», чтобы «отучить страны от импорта российского оружия и увеличить внутреннее оборонное производство».

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщал, что в 2022 году выручка от продажи оружия и военных услуг 100 крупнейших компаний отрасли составила $597 млрд, при этом продажи снизились на 3,5% год к году. SIPRI констатировала, что американские и европейские производители не смогли значительно нарастить производство, несмотря на возросший спрос на их продукцию. В декабре 2023 года на коллегии Министерства обороны президент Владимир Путин заявил, что поставки вооружения в российскую армию увеличились в три раза по сравнению с 2022 годом.

Лаура Кеффер