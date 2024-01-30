США вдвое увеличили продажу оружия за рубеж в 2023 году

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщал, что в 2022 году выручка от продажи оружия и военных услуг 100 крупнейших компаний отрасли составила $597 млрд, при этом продажи снизились на 3,5% год к году. SIPRI констатировала, что американские и европейские производители не смогли значительно нарастить производство, несмотря на возросший спрос на их продукцию. В декабре 2023 года на коллегии Министерства обороны президент Владимир Путин заявил, что поставки вооружения в российскую армию увеличились в три раза по сравнению с 2022 годом.