СПБ биржа выпустила первые цифровые права на своей площадке

СПБ биржа также заявляла, что после решения проблем с введением санкций будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях. Биржа сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке даже после введения блокирующих санкций США, говорил Евгений Сердюков. «СПБ биржа обладает устойчивостью к шокам и достаточным уровнем капитала. У команды СПБ биржи есть значительный опыт работы и развития бизнеса в условиях неопределенности и экстремальных инфраструктурных изменений на финансовом рынке», — отмечал он.