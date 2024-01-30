СПБ биржа выпустила первые цифровые права на своей площадке

В информационной системе СПБ биржи состоялся первый выпуск цифровых прав. Их приобретение даёт право на получение зелёных сертификатов и услуг по их дальнейшему погашению, либо на альтернативное денежное требование, говорится в сообщении торговой площадки.
Эмитентом первого выпуска цифровых прав выступила компания «Карбон Зиро», которая создала и ведёт реестр зелёных сертификатов. Покупателем стал Совкомбанк.
Гибридное цифровое право — это продукт из линейки цифровых активов, выпущенный и обращающийся в виде токена в информационной системе на основе технологии блокчейна. Сами зелёные сертификаты подтверждают производство электроэнергии на генерирующих объектах, функционирующих на основе возобновляемых источников — энергии ветра, солнца, воды и других.
«Благодаря пилотному размещению гибридных цифровых прав мы убедились в том, что инфраструктура СПБ биржи способна обеспечивать выпуск и обращение таких продуктов», — отметил гендиректор биржи Евгений Сердюков. «В перспективе новая линейка инновационных цифровых инструментов существенно расширит возможности российских инвесторов», — добавил он. Действующее законодательство не допускает цифровые права к биржевым торгам, «СПБ биржа активно участвует в обсуждении и проработке законодательных инициатив и юридических механизмов, позволяющих обеспечить обращение цифровых финансовых инструментов с использованием биржевой торговой инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Банк России в июне 2023 года включил СПБ биржу в реестр операторов информационных систем и теперь торговая площадка предоставляет возможность другим организациям выпускать и обращать цифровые права в своей инфраструктуре. Ранее на площадке уже был создан «Сегмент инструментов устойчивого развития» и стартовали торги выпусками зелёных и социальных облигаций.
СПБ биржа ранее специализировалась на торгах иностранными ценными бумагами. Торги иностранными акциями и еврооблигациями на СПБ бирже были остановлены 2 ноября 2023 года, когда в отношении торговой площадки были введены блокирующие санкции США. Однако торги некоторыми российскими бумагами продолжались.
СПБ биржа также заявляла, что после решения проблем с введением санкций будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях. Биржа сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке даже после введения блокирующих санкций США, говорил Евгений Сердюков. «СПБ биржа обладает устойчивостью к шокам и достаточным уровнем капитала. У команды СПБ биржи есть значительный опыт работы и развития бизнеса в условиях неопределенности и экстремальных инфраструктурных изменений на финансовом рынке», — отмечал он.