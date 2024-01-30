Saudi Aramco сообщила об отказе от планов нарастить добычу нефти к 2027 году

Саудовская Аравия является крупнейшим мировым экспортером нефти, однако по добыче все сильнее отстает от США. Даже если отменить все добровольные ограничения, на которые королевство идет в рамках стратегии ОПЕК+ по стабилизации мирового нефтяного рынка, американские компании добывают на миллион баррелей в сутки больше.