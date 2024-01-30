РЖД могут заместить свои еврооблигации

Российские железные дороги (РЖД) в прошлый четверг, 25 января, зарегистрировали бессрочную программу облигаций, сроки погашения которых совпадают с параметрами выпуска еврооблигаций компании, подлежащих замещению, обратили внимания «Ведомости». Официально о замещении своих еврооблигаций РЖД не сообщали.
Совокупный объем размещения в рамках зарегистрированной программы бондов составляет до 463 млрд рублей, или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, срок погашения — 25 марта 2031 года, такой же, как и у самого длинного выпуска еврооблигаций РЖД.
В опрошенных «Ведомостями» компаниях «Ренессанс капитал», «Финам» и «Иволга капитал» заявили, что указанные факторы могут говорить о том, что в рамках программы РЖД заместит свои еврооблигации на локальные. В транспортной компании не ответили на запрос «Ведомостей».
Сейчас в обращении находятся 13 выпусков евробондов РЖД в пяти валютах на общую сумму $4,1 млрд. Погашение большинства бумаг намечено на 2025−2031 годы, один долларовый выпуск на $319,7 млн компания должна погасить 1 марта 2024 года.
Выплаты держателям еврооблигаций идут напрямую в российском депозитарии. Однако из-за блокировки счетов НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream вторичное обращение бумаг для российских инвесторов невозможно. В октябре прошлого года РЖД завершили сбор мнений держателей своих евробондов в отношении сохранения текущего способа исполнения обязательств перед ними.
В мае прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий российских эмитентов еврооблигаций выпустить замещающие локальные бумаги до 1 января 2024 года (впрочем, при соблюдении ряда условий компания может получить разрешение у правительства не делать этого). Этот указ распространяется на еврооблигации, по которым права держателей учитываются российскими депозитариями. В декабре 2023 года срок действия указа был продлен до 1 июля 2024 года.