РЖД могут заместить свои еврооблигации

В мае прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий российских эмитентов еврооблигаций выпустить замещающие локальные бумаги до 1 января 2024 года (впрочем, при соблюдении ряда условий компания может получить разрешение у правительства не делать этого). Этот указ распространяется на еврооблигации, по которым права держателей учитываются российскими депозитариями. В декабре 2023 года срок действия указа был продлен до 1 июля 2024 года.