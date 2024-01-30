Российский рынок акций открылся ростом ведущих индексов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии на Мосбирже демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,16%, до 3 181,75 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 1 127,57 пункта (+0,21%).
К 10:15 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 183,61 пункта (+0,22%), индекс РТС — 1 127,03 пункта (+0,16%).
В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 88,99 рубля (+0,02%), евро находился на уровне 96,29 рубля (+0,17%). Курс юаня равнялся 12,366 рубля (+0,09%).