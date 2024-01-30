Российские банки заработали рекордные 3,3 трлн рублей в 2023 году

«Этот результат не стоит рассматривать в отрыве от слабых итогов 2022 года, когда сектор заработал 0,2 трлн руб. Так, средняя прибыль сектора за 2022−2023 годы составила 1,7 трлн руб., что на 27% ниже, чем за 2021 год. При этом совокупный доход за год был ниже на 0,2 трлн руб. из-за отрицательной переоценки долговых ценных бумаг через капитал, минуя прибыль», — уточнил ЦБ (.pdf).