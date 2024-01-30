Российские банки заработали рекордные 3,3 трлн рублей в 2023 году

«Этот результат не стоит рассматривать в отрыве от слабых итогов 2022 года, когда сектор заработал 0,2 трлн руб. Так, средняя прибыль сектора за 2022−2023 годы составила 1,7 трлн руб., что на 27% ниже, чем за 2021 год. При этом совокупный доход за год был ниже на 0,2 трлн руб. из-за отрицательной переоценки долговых ценных бумаг через капитал, минуя прибыль», — уточнил ЦБ (.pdf).
Количество прибыльных банков в декабре снизилось до 219. Это составляет 68% их общего числа. По итогам года количество прибыльных банков составило 292 (90%) с долей в активах сектора 99%. Это существенно выше 2022 года, отмечает регулятор.
Снижение результата обусловлено ростом отчислений в резервы (240 млрд руб.), а также увеличением операционных расходов (на 38%, до 352 млрд руб.), в том числе из-за выплат премий и высоких расходов на рекламу.
Сбербанк за весь 2023 год получил почти 1,5 трлн руб. чистой прибыли, что стало историческим рекордом. В 2022-м показатель едва превысил 300 млрд руб. За прошлый год банк существенно увеличил операционные расходы на ведение бизнеса: они выросли на четверть, до 840 млрд руб.
Лаура Кеффер