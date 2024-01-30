Россияне рассказали, какое жильё им нужно для комфортной жизни

Так, для комфортной жизни 34% респондентов нужна просторная квартира от 80 до 100 кв. метров, 31% будет достаточно 50−70 кв. метров. 16% россиян хотят владеть жильём площадью от 110 до 140 кв. метров. Каждый десятый (10%) мечтает о квартире метражом свыше 150 кв. метров. Интересно, что почти столько же опрошенных (9%) устроит квартира размером в 40 кв. метров.
37% россиян хотели бы жить в домах малой этажности — от пяти до девяти этажей, 27% — в собственном доме или таунхаусе с участком. Почти каждый четвёртый (24%) выбрал многоквартирный дом до 16 этажей. Комфортной считают жизнь в 30-этажном доме 8%.
Киров и Брянск возглавили рейтинг самого дешёвого съёмного жилья в России.
Также для комфорта гражданам нужны поликлиники и медцентры рядом с домом (так ответили 24% респондентов), детские сады и школы (21% и 19%), торговые центры (14%), магазины, кафе и рестораны (8%), театры, музеи и галереи (4%). На последнем месте в рейтинге оказались концертные площадки и кинотеатры (1%).
22% опрошенных считают, что квартира мечты должна располагаться в центре города, а 19% — возле парка. Ещё 16% хотели бы жить в непосредственной близости от реки, пруда или водоёма, а 14% — за городом. Только 13% респондентов важно, чтобы квартира была рядом с местом работы. Остальные 16% до конца не определились, где хотят жить.
Кроме того, россияне считают, что дорога от дома до работы не должна занимать много времени: для 36% — это 10−25 минут, для 30% — 25−40 минут, для 18% — менее 10 минут. Лишь малую часть участников опроса (12%) устроит 40−60 минут в пути, и всего 4% согласны более часа добираться от дома до места работы.
А ранее россияне рассказали об отношениях с соседями. Так, почти половина граждан с ними даже не знакомы. При этом 46% респондентов заявили, что дружат с соседями по дому, а 8%, как оказалось, враждуют.