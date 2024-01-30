Россияне рассказали, какое жильё им нужно для комфортной жизни

Кроме того, россияне считают, что дорога от дома до работы не должна занимать много времени: для 36% — это 10−25 минут, для 30% — 25−40 минут, для 18% — менее 10 минут. Лишь малую часть участников опроса (12%) устроит 40−60 минут в пути, и всего 4% согласны более часа добираться от дома до места работы.