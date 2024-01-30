Позитив откуда не ждали

Неделя насыщена корпоративными новостями, что может поддержать интерес инвесторов к фондовому рынку. В понедельник несколько компаний опубликовали операционные и производственные результаты. В пятницу результаты за 2023 год опубликуют Северсталь (CHMF 1629,8 ₽, +1,74%) и ГК «Самолет» (SMLT 3820 ₽, −0,24%), что может поддержать интерес инвесторов к фондовому рынку. Выручка Русагро (AGRO 1449,6 ₽, +0,42%) увеличилась в 2023 году на 20% по сравнению с 2022 годом и достигла рекордных 310 млрд руб. благодаря переносу реализации сельскохозяйственной продукции с предыдущего года, приобретению 50% доли в крупном игроке в масложировом сегменте — ГК НМЖК. Финансовые результаты компания планирует опубликовать в марте. Мы позитивно настроены в отношении финансовых результатов Русагро за IV квартал 2023 года, учитывая ослабления рубля. Кроме того, инвесторы ожидают от компании решения по редомициляции, которое позволит возобновить выплату дивидендов.