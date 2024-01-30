Позитив откуда не ждали

Рынок накануне. В начале недели на рынке возобладали позитивные настроения: индекс МосБиржи повысился на 0,4%, до 3176,6 п., индекс РТС вырос на 1,4%, до 1125,2 п. Технические индикаторы (Стохастический осциллятор, в частности), не исключают дальнейшего роста индекса МосБиржи в направлении 3200 п., где расположено ближайшее сопротивление.
Неделя насыщена корпоративными новостями, что может поддержать интерес инвесторов к фондовому рынку. В понедельник несколько компаний опубликовали операционные и производственные результаты. В пятницу результаты за 2023 год опубликуют Северсталь (CHMF 1629,8 ₽, +1,74%) и ГК «Самолет» (SMLT 3820 ₽, −0,24%), что может поддержать интерес инвесторов к фондовому рынку. Выручка Русагро (AGRO 1449,6 ₽, +0,42%) увеличилась в 2023 году на 20% по сравнению с 2022 годом и достигла рекордных 310 млрд руб. благодаря переносу реализации сельскохозяйственной продукции с предыдущего года, приобретению 50% доли в крупном игроке в масложировом сегменте — ГК НМЖК. Финансовые результаты компания планирует опубликовать в марте. Мы позитивно настроены в отношении финансовых результатов Русагро за IV квартал 2023 года, учитывая ослабления рубля. Кроме того, инвесторы ожидают от компании решения по редомициляции, которое позволит возобновить выплату дивидендов.
Отгрузки Positive Technologies (POSI 2223,4 ₽, −1,79%) в 2023 году выросли на 75%, до 26 млрд руб. Мы ожидаем, что по итогам года выручка увеличится на 45% по сравнению с 2022 годом и составит 20 млрд руб. Это нейтральный для котировок акций результат, а ключевым для инвесторов остается вопрос о дополнительной эмиссии акций Positive Technologies в рамках программы мотивации сотрудников.
Производство меди, палладия и никеля Норникелем (GMKN 16026 ₽, −0,19%) в 2023 году сократилось по сравнению с 2022 годом на 2−5%, а платины увеличилось на 2%. Мы осторожно оцениваем перспективы акций компании, учитывая слабость мировых цен на перечисленные виды металлов.
Делимобиль объявил цену первичного размещения акций (IPO) в диапазоне 245—265 ₽, что в целом соответствует справедливой оценке, по нашему мнению. Данное IPO может быть интересно долгосрочным инвесторам, рассчитывающим на увеличение капитализации и выплату компанией дивидендов в перспективе.
Новости, ожидания и торговые идеи. Во вторник утром внешний настроения на мировых рынках смешанные: китайские индексы под давлением на фоне ликвидации застройщика China Evergrande. Кроме того, инвесторы занимают осторожную позицию в преддверии намеченного на среду заседания Комитета по операция на открытом рынке ФРС США.
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