Названы самые популярные кредитные автомобили 2023 года

Интересным выглядит и структура кредитных выдач по стране происхождения приобретаемых автомобилей. В 2023 году лидерами по количеству сделок стали уже китайские автомобили: доля выдач кредитов на машины из Поднебесной выросла за год почти в 4 раза — с 12% до 45%, то есть практически каждый второй кредит на новый автомобиль был выдан на продукцию из КНР. Что в принципе логично с учетом роста рыночной доли китайских машин в российском авторитейле с 17% до 49% за год.