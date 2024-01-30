НАУФОР создает совет по цифровым активам

НАУФОР планирует создать совет по цифровым активам, такое решение во вторник, 30 января, принял совет директоров ассоциации, говорится в ее сообщении. Курировать работу совета будет первый вице-президент НАУФОР Екатерина Андреева.
Совет НАУФОР по цифровым активам планируется как площадка для обсуждения вопросов регулирования и практики выпуска и обращения цифровых активов, взаимодействия операторов информационных систем с участниками рынка ценных бумаг и его классической инфраструктурой.
«Рынок цифровых активов постепенно развивается и требует регулятивных решений, которые способствуют его развитию как части финансового рынка. При этом большинство операторов информационных систем являются членами НАУФОР, связанными с ними компаниями или представленными в совете директоров ассоциации», — отметил президент НАУФОР Алексей Тимофеев.
Выпуск и обращение цифровых финансовых активов (ЦФА) — новое явление на финансовом рынке. Их преимущество в том, что они создаются на базе технологии распределенных реестров. Это позволяет автоматизировать исполнение сделок за счет применения смарт-контрактов. Наряду с ЦФА в информационных системах также могут выпускаться и цифровые права, включающие одновременно ЦФА и право требовать передачи вещей, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выполнения работ и оказания услуг.
Сейчас в реестре операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА, находится 10 компаний: «Атомайз», Сбербанк, «Лайтхаус», Альфа-банк, «Системы распределенного реестра», Еврофинанс Моснарбанк, «Блокчейн Хаб», СПБ биржа и Национальный расчетный депозитарий.