НАУФОР создает совет по цифровым активам

Выпуск и обращение цифровых финансовых активов (ЦФА) — новое явление на финансовом рынке. Их преимущество в том, что они создаются на базе технологии распределенных реестров. Это позволяет автоматизировать исполнение сделок за счет применения смарт-контрактов. Наряду с ЦФА в информационных системах также могут выпускаться и цифровые права, включающие одновременно ЦФА и право требовать передачи вещей, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выполнения работ и оказания услуг.