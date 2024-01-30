МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году

«В случае с Россией ситуация более сложная из-за потолка цен на нефть. Даже если глобальные нефтяные цены сократятся, это необязательно повлияет на российские нефтяные доходы, зависящие от применения и внедрения потолка цен на нефть», — сказал Гуринша, отвечая на вопрос РИА Новости о влиянии снижения нефтяных цен на рост российской экономики.