МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году

Так, в 2024 году МВФ ожидает увеличения ВВП России на 2,6%. Это на 1,5 процентного пункта выше предыдущей оценки от октября 2023-го.
Прогноз на 2025 год по сравнению с октябрьским повышен на 0,1% — до 1,1%.
Как подтвердил на спецбрифинге главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша, экономика России показывает более высокие темпы роста, чем ожидалось.
Также, по его словам, в своем прогнозе по России эксперты организации учитывали ожидающееся снижение цен на нефть в мире, но влияние этого фактора будет ограниченным.
«В случае с Россией ситуация более сложная из-за потолка цен на нефть. Даже если глобальные нефтяные цены сократятся, это необязательно повлияет на российские нефтяные доходы, зависящие от применения и внедрения потолка цен на нефть», — сказал Гуринша, отвечая на вопрос РИА Новости о влиянии снижения нефтяных цен на рост российской экономики.
Как сообщил 11 января Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока, по объему экономики Россия обогнала Германию, стала первой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности. Такой результат президент назвал удивительным в условиях, когда Россию «душат, давят» санкциями со всех сторон.