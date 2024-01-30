МВФ не видит существенного влияния ближневосточного конфликта на мировую экономику

«Однако на данный момент влияние на инфляцию, которое мы наблюдаем, например, в европейской экономике, достаточно скромное. Несмотря на то что увеличение стоимости перевозок существенное, это в целом не приводит к значительному росту инфляции», — констатировал Гуринша. «Мы также видим, что не произошло серьезного роста цен на нефть, хотя это еще один рынок, который потенциально может пострадать», — добавил он.