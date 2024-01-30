Фонд благосостояния Норвегии получил в 2023 году рекордную прибыль в $213 млрд

Крупнейший в мире фонд национального благосостояния Норвегии с капиталом $1,6 трлн заработал рекордную прибыль в 2,22 трлн норвежских крон (около $213 млрд) в 2023 году, чему способствовала высокая доходность от инвестиций в акции технологических компаний. Об этом сообщило агентство Reuters.
Такой результат был показан всего через год после рекордного убытка фонда в 2022 году в размере 1,64 триллиона крон (около $157 млрд). «Несмотря на высокую инфляцию и геополитические потрясения, рынок акций в 2023 году был очень сильным по сравнению со слабым 2022 годом. Особенно хорошо себя показали технологические акции», — говорится в заявлении исполнительного директора Norges Bank Investment Management Николая Тангена.
Фонд благосостояния Норвегии инвестирует доходы государства от добычи нефти и газа в акции, облигации, недвижимость и возобновляемые проекты за рубежом. Это крупнейший в мире фонд национального благосостояния, владеющий долями в более чем 8800 компаниях по всему миру и 1,5% всех котирующихся на бирже акций.
По состоянию на конец 2023 года 70,9% активов фонда были вложены на акции, 27,1% в облигации, 1,9% в недвижимость. Приток средств в фонд в 2023 году составил 711 млрд крон ($68,3 млрд).