Фонд благосостояния Норвегии получил в 2023 году рекордную прибыль в $213 млрд

Такой результат был показан всего через год после рекордного убытка фонда в 2022 году в размере 1,64 триллиона крон (около $157 млрд). «Несмотря на высокую инфляцию и геополитические потрясения, рынок акций в 2023 году был очень сильным по сравнению со слабым 2022 годом. Особенно хорошо себя показали технологические акции», — говорится в заявлении исполнительного директора Norges Bank Investment Management Николая Тангена.