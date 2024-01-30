Эксперты назвали главные проблемы для торговли России с Индией

Как отмечают авторы, несмотря на рост торгового оборота между Россией и Индией в последние два года, существуют опасения, что эта тенденция пойдет на спад из-за сложного геополитического контекста. «Год за годом Москва все больше разворачивается на восток, укрепляя свои связи с Китаем, в то время как Нью-Дели разворачивается на запад, укрепляя связи с США. Если эта тенденция сохранится, то две дружественные страны в конечном итоге могут оказаться в противоположных геополитических и экономических блоках, разделив евразийское пространство на две части», — говорится в документе. Реализация такого сценария затруднит не только развитие и расширение двусторонних связей, но даже их поддержание на текущем уровне.