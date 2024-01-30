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Долги россиян по ипотеке впервые превысили 18 триллионов рублей

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ипотечный портфель российских банков в 2023 году вырос на рекордные 34,5% — до 18,2 триллиона рублей, в основном это произошло благодаря льготным программам, сообщил ЦБ.
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Источник: Агентство «Москва»

«По итогам 2023 года портфель вырос на рекордные 34,5%. Рост ипотеки стимулировали в основном программы господдержки (на них приходится около 60% всех выдач), на ставках по которым не отразилось повышение ключевой ставки Банка России. Люди стремились вложить деньги в недвижимость на фоне ослабления рубля и высоких инфляционных ожиданий», — говорится в материалах регулятора.

В результате портфель ипотеки по итогам 2023 года составил 18,2 триллиона рублей, что стало новым максимумом. В предыдущем году объем ипотеки составил 13,8 триллиона рублей.