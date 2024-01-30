Долги россиян по ипотеке впервые превысили 18 триллионов рублей

«По итогам 2023 года портфель вырос на рекордные 34,5%. Рост ипотеки стимулировали в основном программы господдержки (на них приходится около 60% всех выдач), на ставках по которым не отразилось повышение ключевой ставки Банка России. Люди стремились вложить деньги в недвижимость на фоне ослабления рубля и высоких инфляционных ожиданий», — говорится в материалах регулятора.