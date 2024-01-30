Число долларовых миллионеров в России сократилось на четверть за 10 лет

Как отмечает Henley & Partners, за этот период отток миллионеров наблюдался также в четырех других странах БРИКС: ЮАР (- 20%), Египте (- 22%), Бразилии (- 28%) и Иране (- 38%). При этом за последнее 10-летие почти вдвое выросло число миллионеров в Китае, где их сейчас больше 860 тыс. В Индии этот показатель увеличился на 85% — до 326 тыс. человек, а в Объединенных Арабских Эмиратах — на 77%, до 116,5 тыс. человек.