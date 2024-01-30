ЦБ раскроет детали обсуждения решений по ключевой ставке

В феврале Банк России вводит в практику на шестой день после каждого решения (заседания) по ключевой ставке публикацию резюме, «отражающее обсуждение решения о ключевой ставке в период “недели тишины” и на заседании совета директоров Банка России».
В частности, в этом резюме будет содержаться позиция участников обсуждения. Это касается дискуссии о ситуации в экономике страны и мире, перспективам ее изменений, а также мнения по альтернативным вариантам решений по ставке, включая аргументы за и против. «Позиции будут представлены без выделения мнений отдельных участников обсуждения», — говорится в пресс-релизе ЦБ.
Также ЦБ решил поменять формат пресс-релиза о ключевой ставке. Он станет короче: подробная информация об основных факторах, повлиявших на решение о ключевой ставке, будет раскрываться в резюме. Вместе с пресс-релизом будут публикоываться среднесрочные макроэкономические прогнозы.
Пресс-релиз также будет публиковаться на сайте регулятора в 13.30 мск в день принятия решения по ключевой ставке.
Формат и время пресс-конференции председателя ЦБ также не изменятся, а публикация доклада о ДКП будет прекращена.
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