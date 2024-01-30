ЦБ раскроет детали обсуждения решений по ключевой ставке

В частности, в этом резюме будет содержаться позиция участников обсуждения. Это касается дискуссии о ситуации в экономике страны и мире, перспективам ее изменений, а также мнения по альтернативным вариантам решений по ставке, включая аргументы за и против. «Позиции будут представлены без выделения мнений отдельных участников обсуждения», — говорится в пресс-релизе ЦБ.