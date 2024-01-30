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ЦБ раскроет детали обсуждения решений по ключевой ставке

Начиная с февраля 2024 года регулятор на шестой день после объявления решения по ставке начнет публиковать специальное резюме, говорится на сайте ЦБ.
Банк России
Источник: РИА "Новости"

В феврале Банк России вводит в практику на шестой день после каждого решения (заседания) по ключевой ставке публикацию резюме, «отражающее обсуждение решения о ключевой ставке в период “недели тишины” и на заседании совета директоров Банка России».

В частности, в этом резюме будет содержаться позиция участников обсуждения. Это касается дискуссии о ситуации в экономике страны и мире, перспективам ее изменений, а также мнения по альтернативным вариантам решений по ставке, включая аргументы за и против. «Позиции будут представлены без выделения мнений отдельных участников обсуждения», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Также ЦБ решил поменять формат пресс-релиза о ключевой ставке. Он станет короче: подробная информация об основных факторах, повлиявших на решение о ключевой ставке, будет раскрываться в резюме. Вместе с пресс-релизом будут публикоываться среднесрочные макроэкономические прогнозы.

Пресс-релиз также будет публиковаться на сайте регулятора в 13.30 мск в день принятия решения по ключевой ставке.

Формат и время пресс-конференции председателя ЦБ также не изменятся, а публикация доклада о ДКП будет прекращена.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».