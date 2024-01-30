Автор «Черного лебедя» предупредил о «смертельной спирали» для США

Однако глава американского JPMorgan (одного из крупнейших банков мира) Джейми Даймон предупредил, что сейчас соотношение госдолга США и ВВП превышает 100%, а к 2035 году может достигнуть 130%. Он напомнил, что в 1982 году долг страны составлял 35% от ВВП при инфляции около 12%, базовой ставке в районе 21,5% и уровне безработицы около 10%. «Это обрыв, мы видим обрыв, — сказал Даймон, комментируя этот процесс, отраженный на графике. — Примерно через десять лет мы достигнем его со скоростью 60 миль в час».