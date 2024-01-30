Акции СПБ Биржи, волатильность рубля, Microsoft и Alphabet: дайджест

Microsoft впервые отразит в квартальной отчетности финансовые показатели инструмент Copilot, который предоставляет разработки в сфере искусственного интеллекта в Office 365. Ранее в Piper Sandler спрогнозировали, что к 2026 году Copilot будет давать Microsoft более $10 млрд в год. Впрочем, аналитики склоняются к мнению, что пока еще рано ждать ярко выраженного эффекта от внедрения ИИ. Вероятнее всего, вклад ИИ в бизнес Micorosft будет более ощутим к концу этого года.