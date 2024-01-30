Акции СПБ Биржи, волатильность рубля, Microsoft и Alphabet: дайджест

Акции СПБ Биржи.
Вчера, 29 января, акции СПБ Биржи (SPBE) упали на 14% после сообщений в СМИ о прекращении операций с российскими бумагами на бирже с 30 января. К 21:41 мск на Московской бирже котировки снизились на 13,98%, до ₽85,5.
«С 30 января 2024 года все торговые операции на СПБ Бирже будут недоступны. Текущие остатки по бумагам российских эмитентов будут переведены в контур Мосбиржи, операции будут доступны по ним после перевода», — такое сообщение было разослано клиентам «Цифра брокер» через личные кабинеты вечером 29 января.
Однако представитель СПБ Биржи опроверг это, заявив «РБК Инвестициям», что торги 30 января будут проходить как обычно.
Представитель «Цифра брокера» пояснил в разговоре с РБК, что речь идет только о его клиентах. «Все торгуемые бумаги переведены в контур Мосбиржи. Это наше решение в отношении бумаг наших клиентов», — отметил он.
После опровержения котировки отскочили вверх, и уже к закрытию вечерней сессии бумаги отыграли больше половины потерь, закрывшись с падением на 5,03% по сравнению с закрытием предыдущей сессии на уровне ₽94,4.
Российская валюта
В понедельник, 29 января, курс доллара достиг двухнедельного максимума, превысив ₽90, но затем начал стремительно падать в цене. К концу торгового дня курс USD/RUB упал на 0,85%, достигнув ₽88,97. Сегодня, 30 января, на открытии торгов курс доллара слегка укрепился, на ₽0,10 или на 0,12%, начав день с отметки ₽89,08.
День налоговых выплат в России, прошедший 29 января, укрепил позиции российской валюты, сообщил начальник отдела анализа банков и денежного рынка «Велес Капитала» Юрий Кравченко. Поддержку рублю также обеспечили обязательная продажа валютной выручки, валютные интервенции и слабый спрос на иностранную валюту со стороны импортеров, по словам руководителя направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов. Он также добавил, что повышение цен на нефть до $84 за баррель сдерживало агрессивные продажи рубля. Основной фактор роста цен на нефть связан с рисками и проблемами судоходства в Красном море.
Руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая» Антон Пустовойтов прогнозирует, что в краткосрочной перспективе курс рубля к доллару будет колебаться в диапазоне ₽88−92. Он указывает на завершение налогового периода и возможный спрос на валюту от физических лиц, а также на поддержку со стороны высоких цен на нефть и продаж валюты экспортерами и ЦБ.
Начальник аналитического отдела РСХБ Александр Фетисов ожидает возможную коррекцию курса рубля в феврале с ожидаемым ослаблением до средних значений ₽89,3−90,6 за доллар и колебаниями в пределах ₽88,9−92,3 за доллар, а также ₽97−100 за евро.
Результаты Microsoft и Alphabet
Во вторник, 30 января, после закрытия основной торговой сессии в США Micrrosoft и Alphabet представят свои результаты за минувший квартал и прогнозы на этот квартал.
Консенсус-прогноз предполагает, что выручка Microsoft вырастет на 16%, до $61 млрд, а прибыль на акцию увеличится на 19%, до $2,76, сообщил ранее CNBC со ссылкой на данные FactSet. Особое внимание рынок будет обращать на то, как технологии в сфере искусственного интеллекта влияют на финансовые результаты корпорации.
Microsoft впервые отразит в квартальной отчетности финансовые показатели инструмент Copilot, который предоставляет разработки в сфере искусственного интеллекта в Office 365. Ранее в Piper Sandler спрогнозировали, что к 2026 году Copilot будет давать Microsoft более $10 млрд в год. Впрочем, аналитики склоняются к мнению, что пока еще рано ждать ярко выраженного эффекта от внедрения ИИ. Вероятнее всего, вклад ИИ в бизнес Micorosft будет более ощутим к концу этого года.
Alphabet также активно развивает технологии в сфере ИИ. Однако пока, вероятнее всего, влияние этого фактора на рекламный бизнес также будет небольшим, отмечает Reuters. Доходы от рекламы, согласно прогнозам, в минувшем квартале выросли на 11,8%, до $66 млрд, В 2024 году драйвером роста это направления, помимо ИИ, станет политическая реклама в преддверии выборов.
Финансовая отчетность
До открытия рынка в США.
Pfizer: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,18, выручка — $14,27 млрд.
General Motors: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,13, выручка — $38,54 млрд.
UPS: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,46, выручка — $25,42 млрд.
После закрытия рынка в США.
AMD: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,77, выручка — $6,13 млрд.
Cleveland-Cliffs: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,02, выручка — $5,16 млрд.
Electronic Arts: финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $1,92, выручка — $6,82 млрд.
Starbucks: финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $0,94, выручка — $9,64 млрд.
Другие важные события
ОГК-2: заседание совета директоров, на повестке — цена акций в рамках допэмиссии.
Россия: пресс-конференция ЦБ об итогах развития банковского сектора в 2023 году — 12:00 мск.
МВФ: обновленный обзор о перспективах глобальной экономики (World Economic Outlook).
Германия: ВВП в четвертом квартале — 12:00 мск.
Еврозона: индекс делового климата в январе — 13:00 мск.
Еврозона: индекс экономических ожиданий в январе — 13:00 мск.
Еврозона: ВВП в четвертом квартале — 13:00 мск.
США: индекс динамики цен на дома CaseShiller 20 в ноябре — 16:00 мск.
США: индекс потребительского доверия в январе — 18:00 мск.
США: число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в декабре — 18:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3176,61 (+0,42%).
Индекс РТС: 1125,22 (+1,38%).
S&P 500: 4927,93 (+0,76%).
Dow Jones Industrial Average: 38 333,45 (+0,59%).
NASDAQ Composite: 15 628,04 (+1,12%).