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В Китае ограничили короткие продажи на фоне спада на фондовом рынке

Власти объяснили изменения стремлением «создать более справедливый рыночный порядок».
Финансовая пирамида
Источник: Freepik

С понедельника, 29 января, китайским инвесторам запретят давать акции в долг другим участникам рынка для коротких продаж в согласованный период времени. Об этом сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на заявления бирж Шэньчжэня и Шанхая, которые были опубликованы в воскресенье.

Как объяснила Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая, запрет «создаст более справедливый рыночный порядок». Кроме того, регулятор сообщил, что введет дополнительные ограничения на кредитование ценными бумагами 18 марта 2024 года.

На прошлой неделе премьер-министр КНР Ли Цян пообещал «более решительную» помощь рынку. 23 января Bloomberg писал со сслыкой на источники, что власти Китая потратят $278 млрд (2 трлн юаней) на покупку акций материковой части страны на бирже Гонконга. Кроме того, регуляторы с октября пытались остановить спад фондового рынка неофициальными способами, пишет FT. Так, они просили отдельных инвесторов не продавать акции в большем объеме, чем купили, в определенное время.

22 января цена китайских акций в Гонконге упала до самого низкого значения за 19 лет. Индекс Hang Seng China Enterprises (HSCE), который отражает общую динамику рынка ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге, сократился на 3,6%.

Китай начал терять инвестиционную привлекательность из-за жестких ограничений во время COVID-19, кризиса на рынке недвижимости и ухудшающихся отношений с Западом.