В Китае ограничили короткие продажи на фоне спада на фондовом рынке

На прошлой неделе премьер-министр КНР Ли Цян пообещал «более решительную» помощь рынку. 23 января Bloomberg писал со сслыкой на источники, что власти Китая потратят $278 млрд (2 трлн юаней) на покупку акций материковой части страны на бирже Гонконга. Кроме того, регуляторы с октября пытались остановить спад фондового рынка неофициальными способами, пишет FT. Так, они просили отдельных инвесторов не продавать акции в большем объеме, чем купили, в определенное время.