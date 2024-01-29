В Китае ограничили короткие продажи на фоне спада на фондовом рынке

С понедельника, 29 января, китайским инвесторам запретят давать акции в долг другим участникам рынка для коротких продаж в согласованный период времени. Об этом сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на заявления бирж Шэньчжэня и Шанхая, которые были опубликованы в воскресенье.
На прошлой неделе премьер-министр КНР Ли Цян пообещал «более решительную» помощь рынку. 23 января Bloomberg писал со сслыкой на источники, что власти Китая потратят $278 млрд (2 трлн юаней) на покупку акций материковой части страны на бирже Гонконга. Кроме того, регуляторы с октября пытались остановить спад фондового рынка неофициальными способами, пишет FT. Так, они просили отдельных инвесторов не продавать акции в большем объеме, чем купили, в определенное время.
22 января цена китайских акций в Гонконге упала до самого низкого значения за 19 лет. Индекс Hang Seng China Enterprises (HSCE), который отражает общую динамику рынка ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге, сократился на 3,6%.
Китай начал терять инвестиционную привлекательность из-за жестких ограничений во время COVID-19, кризиса на рынке недвижимости и ухудшающихся отношений с Западом.