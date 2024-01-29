В кабмине поддержали законопроект об ускорении оплаты скоропортящихся продуктов

В связи с расширение санкционного режима в отношении РФ производители продуктов с ограниченным сроком годности столкнулись с рядом проблем, которые оказывают значительное влияние на операционную деятельность, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В частности, поставщики просят предоплату за сырье, ингредиенты и упаковку и (или) сократили отсрочки оплаты. Например, сроки оплаты за упаковку сократились в среднем на 40%, ингредиентов — на 60% (или перешли на предоплату), транспортные компании — на 70%, а морские перевозчики перешли на 100% предоплату. Кроме того, наблюдается серьезный рост стоимости самих сырья, ингредиентов и упаковки. К тому же существенно усложнилась доступность банковских кредитов.