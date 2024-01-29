В кабмине поддержали законопроект об ускорении оплаты скоропортящихся продуктов

Изменения в закон о торговле об этом группа депутатов Госдумы внесла еще в ноябре 2022 года. Сейчас закон обязывает ретейл оплачивать поставки скоропортящихся продуктов со сроком годности до десяти дней не позднее восьми рабочих дней.
Депутаты предложили сократить сроки оплаты для товаров со сроком годности до пяти дней с восьми до четырех рабочих дней. Сроки оплаты товаров со сроком годности от шести до девяти дней включительно предлагается сохранить те же — не позднее восьми рабочих дней. А товары, внесенные правительством в перечень отдельных социально значимых продуктов первой необходимости, следует оплачивать в срок не позднее 10 календарных дней с момента получения магазином вне зависимости от срока годности этих товаров.
В связи с расширение санкционного режима в отношении РФ производители продуктов с ограниченным сроком годности столкнулись с рядом проблем, которые оказывают значительное влияние на операционную деятельность, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В частности, поставщики просят предоплату за сырье, ингредиенты и упаковку и (или) сократили отсрочки оплаты. Например, сроки оплаты за упаковку сократились в среднем на 40%, ингредиентов — на 60% (или перешли на предоплату), транспортные компании — на 70%, а морские перевозчики перешли на 100% предоплату. Кроме того, наблюдается серьезный рост стоимости самих сырья, ингредиентов и упаковки. К тому же существенно усложнилась доступность банковских кредитов.
Несмотря на установленные сроки оплаты за скоропортящиеся продукты, реально за большинство социально значимых товаров (например, куриных яиц) оплата производителям поступает спустя 25 и больше дней. А у производителей продуктов со сроком годности до пяти дней постоянно возникают кассовые разрывы, поскольку сроки оплаты со стороны торговли превышают два и более производственных цикла, указывается в пояснительной записке. Это приводит к дефициту ликвидности, необходимости привлечения «коротких» кредитов (стоимость которых включается в себестоимость производства), снижает доходность производителей, что в итоге может приводить к снижению бесперебойности поставок таких продуктов.
Отсрочка платежей фактически является скрытым бесплатным кредитованием торговых сетей со стороны производителей социально значимых товаров. Случаются ситуации, когда сеть успевает продать полученный товар дважды, тогда как поставщик получает деньги за первую партию зачастую только после продажи второй. При этом производитель испытывает нехватку оборотных средств при одновременной необходимости сдерживать цены. Торговые сети продолжают активно развиваться, а производители сокращают свои инвестиционные планы и вынуждены сокращать ассортимент.
Предлагаемые изменения окажут поддержку производителям скоропортящихся продуктов и помогут преодолеть волатильность условий ведения бизнеса (рост себестоимости, кассовые разрывы), помогут сохранить бизнес. В итоге это будет способствовать повышению доступности социально значимых продуктов и создать предпосылки для сдерживания цен на них.