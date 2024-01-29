Уже скоро: что будет с курсом рубля в феврале

Динамика валютного рынка довольно однозначно указывает на то, что ключевым драйвером укрепления рубля выступает именно обязательная продажа валютной выручки экспортерами. Его уверенный рост начался на следующий же день после подписания соответствующего указа, а вот предшествовавшее данному событию повышение Банком России ключевой ставки с июльских 7,5% до октябрьских 13% никакого влияния на рынок не оказало: накануне подписания указа курс рубля к доллару, евро и юаню находился в области многомесячных минимумов. Слабое влияние денежно-кредитной политики ЦБ на рубль объясняется ограничениями на движение капитала.