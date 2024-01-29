Уже скоро: что будет с курсом рубля в феврале

Константин Церазов отметил, что причин для значительного изменения курса рубля в феврале в одну или другую сторону пока не просматривается. «Торговый баланс РФ остается стабильным и позволяет поддерживать предложение иностранной валюты на Мосбирже на достаточном уровне. Дополнительным фактором поддержки для российской валюты выступает высокая ключевая ставка Банка Россия, которая, помимо прочего, должна способствовать сокращению импорта», — напомнил экономист.
Одновременно с этим масштабное укрепление рубля, которое наблюдалось в последние месяцы, похоже, начинает беспокоить власти. Текущий курс российской валюты уже может выглядеть несколько дискомфортным с точки зрения наполнения бюджета, расходы которого, как ожидается, заметно вырастут в текущем году.
«Вероятно, именно этим фактором можно объяснить начало дебатов между представителями различных органов власти о дальнейшей судьбе указа об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами, срок которого истекает в апреле», — рассуждает эксперт.
Напомним, что 23 января курс рубля к доллару, евро и юаню находился в области многомесячных максимумов, угрожая продолжить рост к еще более дискомфортным для бюджета уровням. Поэтому вербальная интервенция Банка России об отсутствии необходимости в продлении срока действия указанного выше указа пришлась очень кстати и спровоцировала ослабление российской валюты.
Динамика валютного рынка довольно однозначно указывает на то, что ключевым драйвером укрепления рубля выступает именно обязательная продажа валютной выручки экспортерами. Его уверенный рост начался на следующий же день после подписания соответствующего указа, а вот предшествовавшее данному событию повышение Банком России ключевой ставки с июльских 7,5% до октябрьских 13% никакого влияния на рынок не оказало: накануне подписания указа курс рубля к доллару, евро и юаню находился в области многомесячных минимумов. Слабое влияние денежно-кредитной политики ЦБ на рубль объясняется ограничениями на движение капитала.
«Подводя итог, можно отметить, что текущий рыночный баланс спроса/предложения иностранной валюты на Мосбирже говорит в пользу дальнейшего укрепления рубля. А начало дебатов о дальнейшей судьбе указа об обязательной продаже валютной выручки, которые могут отражать желание некоторых органов власти ограничить его дальнейший рост, выступают фактором давления на рубль», — отметил Константин Церазов.
Эти дебаты, вероятно, продолжатся и будут провоцировать всплески волатильности на валютном рынке, а USDRUB, EURRUB и CNYRUB, вероятно, останутся в феврале в сложившихся диапазонах 87−92, 95−100 и 12,00−12,75 соответственно.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».