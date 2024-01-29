Страховщики заработали в 2023 году около 1,3 млрд рублей на киберстраховании

Общий рост объема премий в киберстраховании в России за 2023 год составил около 80%, примерно до 1,3 млрд рублей, написал «Коммерсант» со ссылкой на ПСБ. Чаще всего такие программы приобретают крупные клиенты из банковской сферы или промышленные предприятия — как правило, из ТЭКа и металлургии. По данным «Эксперт РА», в целом рынок страхования в России по итогам 2023 года вырос на 15−16%, а объем премий составил около 2 трлн рублей.