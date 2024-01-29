Страховщики заработали в 2023 году около 1,3 млрд рублей на киберстраховании

Общий рост объема премий в киберстраховании в России за 2023 год составил около 80%, примерно до 1,3 млрд рублей, написал «Коммерсант» со ссылкой на ПСБ. Чаще всего такие программы приобретают крупные клиенты из банковской сферы или промышленные предприятия — как правило, из ТЭКа и металлургии. По данным «Эксперт РА», в целом рынок страхования в России по итогам 2023 года вырос на 15−16%, а объем премий составил около 2 трлн рублей.
Пока этот вид страхования применяется ограниченно, в том числе из-за отсутствия экспертизы для предварительной оценки защищенности клиентов. По данным «Зетта Страхования», число новых запросов на страхование киберрисков за 2023 год увеличилось в 1,5−2 раза. Спрос прямо пропорционален росту инцидентов с утечками данных и атаками хакеров, считают в компании. В 2023 году Роскомнадзор обнаружил 168 утечек (140 — в 2022 году).
Опрошенные изданием компании признают, что в России страхование от киберугроз пока не стало «значимым для рынка». «Речь идет лишь о разовых договорах, а не линейках продуктов, которые можно предложить широкому спектру клиентов», — заявили в «Росгосстрахе».
Киберстрахование с конца 2022 года обсуждается в качестве одного из обязательных условий регулирования ответственности компаний за информбезопасность. В ЦБ уточнили, что страхование киберрисков — одна из задач, определенных в плане работ регулятора до 2025 года, однако «для установления единых требований к такому страховому продукту страховщиками должен быть наработан достаточный опыт».