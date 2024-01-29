Сбербанк хочет возобновить переговоры об открытии филиала в Бангладеш

В мае 2023 года заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов отправил письмо в Банк Бангладеш, в котором выразил интерес в открытии филиала уже в течение 2023 года и просил у ЦБ страны содействия, пишет Daily Sun. Собеседник издания в Банке Бангладеш рассказал, что после получения письма состоялась встреча с российскими коллегами по этому вопросу. «На ней не было высказано никаких возражений, а Сбербанку было порекомендовано обратиться в МИД России», — добавил он.