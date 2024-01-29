Сбербанк хочет возобновить переговоры об открытии филиала в Бангладеш

Делегация Сбербанка планирует с 3 по 6 февраля посетить Бангладеш с рабочим визитом, пишет местная газета Daily Sun. По словам источников издания в дипломатических кругах, целью визита делегации является продолжение переговоров с представителями Банка Бангладеш — ЦБ страны — об открытии в республике филиала российской кредитной организации.
В мае 2023 года заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов отправил письмо в Банк Бангладеш, в котором выразил интерес в открытии филиала уже в течение 2023 года и просил у ЦБ страны содействия, пишет Daily Sun. Собеседник издания в Банке Бангладеш рассказал, что после получения письма состоялась встреча с российскими коллегами по этому вопросу. «На ней не было высказано никаких возражений, а Сбербанку было порекомендовано обратиться в МИД России», — добавил он.
В июле 2023 года Анатолий Попов подтвердил «Интерфаксу», что «Сбербанк изучает все возможности и форматы оказания банковских услуг по просьбе российских клиентов, ведущих деятельность с компаниями в Бангладеш». Однако, как отмечает Daily Sun, после этого состоялась еще одна встреча между российской и бангладешской сторонами, после которой «не было видимого прогресса».
«Мы регулярно получаем письма, подобные тому, которое прислал Сбербанк. Но этого недостаточно, чтобы иностранному финансовому институту подать заявку на открытие филиала», — рассказал Daily Sun представитель Банка Бангладеш. По его словам, процесс открытия филиала занимает от одного года до полутора лет: нужно подать заявку, выполнить требования по капиталу и получить разрешение регулятора. «Если они (Сбербанк. — FM) исполнят соответствующие требования, мы рассмотрим (заявку. — FM)», — отметил он.
По данным Daily Sun, в делегацию российской кредитной организации будут входить директор департамента продуктов и развития бизнеса «СберКорус» Арсен Думикян, управляющий филиалом Сбербанка в Индии Иван Носов, его заместитель Андрей Анисимов, а также начальник управления по работе с корпоративными клиентами и финансовыми институтами Сбербанка в Индии Никита Жвачкин и начальник управления торгового финансирования и анализа финансовых институтов Сбербанка в Индии Шиванк Шарма.
У Сбербанка с 2010 года действует филиал в Нью-Дели (Индия). Также кредитная организация планирует открыть филиалы в Мумбаи (Индия) и Пекине (Китай).
Как отмечает Daily Sun, в Бангладеш сейчас работают несколько иностранных банков: Государственный банк Индии, Habib Bank (Пакистан), Национальный банк Пакистана, Woori Bank (Южная Корея), Коммерческий банк Цейлона (Шри-Ланка).
Frank Media направили запрос в Сбербанк.