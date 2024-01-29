S&P может снизить рейтинг Израиля, если война выйдет за пределы Газы

Суверенный кредитный рейтинг Израиля может быть снижен, если война с палестинским движением ХАМАС выйдет за пределы Газы и распространится на другие фронты. Об этом Reuters сообщил директор отдела суверенных и государственных финансовых рейтингов S&P в регионе EMEA (включает Европу, Ближний Восток и Африку) Максим Рыбников.
В октябре 2023 года S&P подтвердило рейтинг Израиля на уровне «AA-», но пересмотрело прогноз по нему со «стабильного» на «негативный». «Негативный прогноз по рейтингам подразумевает, что в настоящее время мы видим вероятность понижения рейтинга Израиля в ближайшие один-три года», — сказал Рыбников. По его словам, к понижению рейтинга может привести дальнейшая эскалации конфликта на Ближнем Востоке, в частности, если начнется прямая конфронтация между Израилем и ливанским движением «Хезболла» или Ираном.
«Мы также можем понизить рейтинги, если влияние конфликта на экономический рост, состояние бюджета и платежный баланс Израиля окажется более значительным, чем мы прогнозируем в настоящее время», — сказал Рыбников. По его словам, S&P предполагает, что в 2024 году экономика Израиля вырастет всего на 0,5%, а совокупный дефицит бюджета составит 10,5% ВВП в 2023—2024 годах, «но существуют риски понижения этих прогнозов». Он сказал, что следит за обсуждением бюджета Израиля на 2024 год и планами направить дополнительные расходы на войну.
В январе текущего года кабинет министров Израиля одобрил поправки в государственный бюджет на 2024 год, которые увеличили расходную часть главного финансового документа страны на 55 млрд шекелей ($15 млрд). В бюджет, в частности, было добавлено около 20 млрд шекелей в год на оборону. Новый бюджет в ближайшее время должен утвердить парламент Израиля. По мнению Рыбникова, «уже сейчас ясно», что расходы на оборону в ближайшие годы будут выше, а «долгосрочное влияние войны на объем прямых иностранных инвестиций, настроения инвесторов и другие сферы остается неопределенным». «Устойчивый, а не временный рост чистого государственного долга без принятия компенсирующих мер может создать риски. Это одна из причин, по которой рейтинги в настоящее время имеют негативный прогноз», — добавил он.
По его словам, прогноз по рейтингам может быть изменен на стабильный, если израильско-палестинский конфликт будет урегулирован.
Международное рейтинговое агентство Moody’s в октябре прошлого года поместило долгосрочные рейтинги Израиля в иностранной и национальной валютах А1 на пересмотр с возможностью понижения. Агентство Fitch Ratings поместило рейтинг Израиля в список негативных. Получить комментарии у Moody’s и Fitch изданию не удалось.