S&P может снизить рейтинг Израиля, если война выйдет за пределы Газы

В январе текущего года кабинет министров Израиля одобрил поправки в государственный бюджет на 2024 год, которые увеличили расходную часть главного финансового документа страны на 55 млрд шекелей ($15 млрд). В бюджет, в частности, было добавлено около 20 млрд шекелей в год на оборону. Новый бюджет в ближайшее время должен утвердить парламент Израиля. По мнению Рыбникова, «уже сейчас ясно», что расходы на оборону в ближайшие годы будут выше, а «долгосрочное влияние войны на объем прямых иностранных инвестиций, настроения инвесторов и другие сферы остается неопределенным». «Устойчивый, а не временный рост чистого государственного долга без принятия компенсирующих мер может создать риски. Это одна из причин, по которой рейтинги в настоящее время имеют негативный прогноз», — добавил он.