Россиянам рассказали о ценах на бензин и дизель в 2024 году

Такая мера временно вводилась в России осенью 2023 года на фоне резкого роста биржевых цен и дефицита в десятках регионов страны. К концу декабря оптовую стоимость удалось снизить до уровней, наблюдавшихся до начала кризиса, но в январе ее рост возобновился. За месяц бензин подорожал на бирже почти на 20 процентов. Рост его стоимости ускорился после того, как стало известно о второй аварии на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла», который является ключевым в обеспечении московского региона.