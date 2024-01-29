Прибыль Ryanair рухнула по итогам квартала на 93%

Как отмечается в отчете компании, за квартал она перевезла 41,4 млн пассажиров, что на 7% больше, чем в третьем квартале 2023 финансового года. Выручка на одного пассажира выросла на 9%, а средний чек составил €42, увеличившись на 13%. Все это позволило Ryanair значительно нарастить выручку — с €2,31 млрд до €2,7 млрд.
Однако операционные расходы перевозчика выросли еще больше, что и привело к падению прибыли. В целом расходы увеличились на 26% — до €2,7 млрд. В первую очередь это связано с подорожанием топлива (расходы на него выросли на 35%), а также возросшими выплатами персоналу.
Наконец, авиакомпания скорректировала собственный прогноз на весь финансовый год в сторону понижения. Если раньше Ryanair рассчитывала получить прибыль по итогам года в диапазоне от €1,85 млрд до €2,05 млрд, то теперь верхняя планка ожидаемой прибыли составляет €1,95 млрд.
Кирилл Сарханянц.