Правительство выдвинуло в набсовет «Сбера» Силуанова, Чернышенко и Орешкина

В 2023 году Сбербанк сообщил, что переизбрал наблюдательный совет в полном составе. В него вошли 14 человек, из которых половину заняли независимые директора. 17 марта 2023 года кандидатами в набсовет Сбербанка были господин Силуанов, Максим Орешкин и Дмитрий Чернышенко. Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, которому принадлежит 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале.