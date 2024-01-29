Отток денег из Украины почти вдвое превысил переводы из-за границы

По информации замглавы регулятора Сергея Николайчука, «с апреля 2023 года и по сей день с украинских банковских карт за границей расходуется $35 млн в сутки». «Уехавшие за границу украинские граждане ежедневно тратят за рубежом $35 млн, речь идет о тратах с банковских карт по категории “путешествия”», — сообщил он (цитата по изданию «Страна»).
Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что украинские власти ищут юридические механизмы для возвращения военнообязанных, незаконно покинувших страну. При этом глава СНБО Алексей Данилов в интервью Report говорил, что вернуть уехавших украинцев насильно не получится. По словам господина Данилова, в новом законопроекте о мобилизации может появиться норма, согласно которой, уклоняющиеся от мобилизации украинцы (в том числе и покинувшие страну), могут быть лишены доступа к банковским услугам.
Александр Кислов