Отток денег из Украины почти вдвое превысил переводы из-за границы

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что украинские власти ищут юридические механизмы для возвращения военнообязанных, незаконно покинувших страну. При этом глава СНБО Алексей Данилов в интервью Report говорил, что вернуть уехавших украинцев насильно не получится. По словам господина Данилова, в новом законопроекте о мобилизации может появиться норма, согласно которой, уклоняющиеся от мобилизации украинцы (в том числе и покинувшие страну), могут быть лишены доступа к банковским услугам.