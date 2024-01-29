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Отток денег из Украины почти вдвое превысил переводы из-за границы

Нацбанк Украины сообщил, что постоянный отток из Украины средств населения составил за 2022 год $20 млрд, а за 2023 год — $18 млрд. Речь идет о средствах, которые тратят за рубежом украинцы, уехавшие из страны после начала военного конфликта.
Украинский флаг
Источник: РИА "Новости"

По информации замглавы регулятора Сергея Николайчука, «с апреля 2023 года и по сей день с украинских банковских карт за границей расходуется $35 млн в сутки». «Уехавшие за границу украинские граждане ежедневно тратят за рубежом $35 млн, речь идет о тратах с банковских карт по категории “путешествия”», — сообщил он (цитата по изданию «Страна»).

Как уточнил замглавы Нацбанка Украины, объем переводов от граждан из-за границы за последние два года существенно снизился. По данным господина Николайчука, если в 2021 году этот показатель составлял $14 млрд, то в 2022 году он снизился до $12,5 млрд, а за 11 месяцев 2023 года — до $10,6 млрд.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что украинские власти ищут юридические механизмы для возвращения военнообязанных, незаконно покинувших страну. При этом глава СНБО Алексей Данилов в интервью Report говорил, что вернуть уехавших украинцев насильно не получится. По словам господина Данилова, в новом законопроекте о мобилизации может появиться норма, согласно которой, уклоняющиеся от мобилизации украинцы (в том числе и покинувшие страну), могут быть лишены доступа к банковским услугам.

Александр Кислов