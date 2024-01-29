На какое время по закону могут отключать электроэнергию?

— Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много­квартирных домах и жилых домов, допустимая продолжительность перерыва электро­снабжения составляет 2 часа при наличии двух независимых резервных источников питания. При одном источнике — это 24 часа, — говорит руководитель практики ЖКХ юридической группы «Яковлев и Партнёры» Сергей Сергеев. — Об отключении надо сообщить в управляющую компанию, зафиксировав время. Если допустимые сроки превышены, надо ещё раз по­звонить диспетчеру. Далее УК и собственник составляют два акта — после нарушения сроков и после восстановления электроснабжения. На основе этих актов УК должна провести перерасчёт стоимости услуги. В правилах есть формула, по которой оплата каждого часа отсутствия электроэнергии снижается, вплоть до полного освобождения.