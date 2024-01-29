ИТ-сектор опережает рынок

Рынок накануне. Характер торгов в последний торговый день прошедшей недели мало отличался от невыразительной динамики на протяжении всей недели. Индекс МосБиржи в пятницу практически не изменился, повысившись на 0,17%, до 3163,21 п. Индекс РТС снизился на 0,84%, до 1109,95 п.
Опережающую динамику с начала года показывает индекс МсоБиржи информационных технологий, который в пятницу снова оказался в лидерах роста. Тем не менее в бумагах Яндекса (YNDX 2873 ₽, +3,38%) некоторая перекупленность уже наблюдается, поэтому дальнейшее позитивное движение скорее возможно в бумагах Ozon (OZON 2836 ₽, +1,83%), которые находятся в списке наших фаворитов и наш целевой ориентир по ним составляет 3300 ₽
На нефтяном рынке трейдеры продолжают следить за событиями в Красном море. Под атакой хуситов оказался танкер Trafigura, который перевозил российское топливо. Рост напряженности способствовал росту нефтяных котировок выше $80 за баррель. Сохранение напряженность поддержит нефтяные котировки на высоком уровне в ближайшее время.
Цены на газ тем временем снизились до уровней июля 2023 года. Тем не менее холодная погода еще может положительно отразиться на ценах на голубое топливо. Из-за холодов энергопотребление в России с начала 2024 года выросло на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Удержаться от ослабления в пятницу рублю не помогла даже продажа валюты Банком России. К доллару США валютный курс снизился до 89,7375 ₽, к евро до 97,4150 ₽, к юаню до 12,4870 ₽ Экстремальное снижение счета текущих операций в декабре 2023 года (до $0,6 млрд) негативно отразится на курсе рубля в среднесрочной перспективе.
Основные новости, события, ожидания. В ближайшие дни можно ожидать повышенного интереса к бумагам металлургов. По данным World Steel Association, выплавка стали в России вернулась на уровень 2021 года (76 млн тонн) и по итогам 2023 года составила 75,8 млн тонн. В пятницу отчетность по МСФО предоставит Северсталь (CHMF 1602 ₽, −0,44%), а сегодня ожидаются производственные результаты Норникеля (GMKN 16056 ₽, +044%). Повышенной волатильности нельзя исключать и в бумагах Русагро (AGRO 1443,6 ₽, +0,21%), компания тоже раскроет операционные результаты за IV квартал и 2023 год.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».