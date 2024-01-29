ИТ-сектор опережает рынок

Цены на газ тем временем снизились до уровней июля 2023 года. Тем не менее холодная погода еще может положительно отразиться на ценах на голубое топливо. Из-за холодов энергопотребление в России с начала 2024 года выросло на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.