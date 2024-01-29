Главные события на финансовых рынках

В понедельник российская IT-компания Positive Technologies раскроет предварительные данные по отгрузкам продуктов за прошлый год. Осенью компания вышла на российский рынок защиты конечных устройств с собственным продуктом MaxPatrol EDR. В этот же день горнодобывающий холдинг Норникель, специализирующийся на корзине цветных металлов, а также российский агропромышленный гигант Русагро отчитаются об операционных результатах за 2023 год.