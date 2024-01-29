Главные события на финансовых рынках

В понедельник российская IT-компания Positive Technologies раскроет предварительные данные по отгрузкам продуктов за прошлый год. Осенью компания вышла на российский рынок защиты конечных устройств с собственным продуктом MaxPatrol EDR. В этот же день горнодобывающий холдинг Норникель, специализирующийся на корзине цветных металлов, а также российский агропромышленный гигант Русагро отчитаются об операционных результатах за 2023 год.
В среду, 31 января, Росстат раскроет данные по промышленному производству за декабрь 2023 года. В ноябре 2023 года объемы промышленного производства выросли на 4,3% по сравнению с минувшим годом, а за одиннадцать месяцев 2023 года индекс вырос на 3,6%.
В середине недели золотодобытчик Polymetal и российский энергетический гигант РусГидро раскроют операционные результаты за четвертый квартал 2023 года.
Группа Астра, российская IT-компания, в ноябре 2023 года вышедшая на IPO, представит предварительные данные по отгрузкам продуктов за минувшие 12 месяцев.
В четверг S&P Global раскроет данные по индексу промышленной активности (Manufacturing PMI) в России за январь 2024 года. В декабре 2023 года показатель вырос до 54,6 после двух месяцев стабильности на отметке в 53,8.
В конце недели, 2 февраля, главная торговая площадка страны 一 Московская биржа 一 отчитается об оборотах и итогах торгов на фондовых, валютных и срочных рынках в январе 2024 года. А два крупных эмитента 一 девелопер Самолет и металлургический гигант Северсталь 一 представят отчеты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 год, а последний раскроет операционные результаты за 12 месяцев прошлого года.